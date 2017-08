Pratto reage bem após trauma na cabeça e deve ter alta nessa segunda

Lucas Pratto está bem. O jogador causou minutos de muita preocupação durante o Choque-Rei desse domingo ao desmaiar em campo após levar uma joelhada de Hernanes na cabeça aos 21 minutos do primeiro tempo. De ambulância, o argentino foi levado ao Hospital do Coração, na Capital paulista. Ainda durante o decorrer do clássico, a assessoria são-paulina já havia antecipado a boa recuperação do centroavante para tentar tranquilizar a todos.

Mesmo assim, o médico do clube, José Sanchez, foi convocado para dar maiores detalhes sobre o acidente em entrevista coletiva depois da derrota do São Paulo para o Palmeiras por 4 a 2.

“O Lucas, infelizmente, foi um trauma na região da cabeça. Por conta desse trauma ele perdeu a consciência, difícil estimar o tempo, em torno de um minuto ele ficou inconsciente. No momento da inconsciência sempre existem cuidados que têm que ter. A gente procurou tomar cuidados, manter a coluna cervical estável, enfim, tomamos todos os cuidados necessários para o momento”, iniciou o doutor.

“Ele retornou a ter consciência já no campo, estava bem, um pouco letárgico, mas consciente. Falei com ele, ele sabia onde estava, me reconheceu. Foi feita a colocação do colar, ele foi colocado na prancha e levado ao hospital. A partir daí, independente da evolução existe um protocolo a ser seguido. Ele foi atendido, realizou uma tomografia, fez exame neurológico completo”, continuou Sanchez, antes de concluir passando bastante otimismo para a situação.

“(Ele) está bem, está normal, o exame neurológico, que é o mais importante nesse memento, está normal. Agora, seguindo o protocolo, ele permanece por 12h em observação, pode até chegar a 24h, então, deverá permanecer no hospital. Talvez amanhã, após o almoço, será reavaliado. Como a gente espera, temos quase certeza, ele estará bem para seguir para casa”, concluiu o médico.

Se tudo transcorrer como se espera, Lucas Pratto não deve ser desfalque para Dorival Júnior na próxima rodada, já que devido a pausa pela ‘data Fifa’, o Tricolor Paulista só volta a campo dia dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

