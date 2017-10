Pratto critica produção do São Paulo em BH: “Uma jogada é pouco”

O São Paulo foi quase inofensivo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é a avaliação do centroavante Lucas Pratto, para quem o Tricolor produziu muito pouco em Belo Horizonte.

“Nosso primeiro tempo defensivamente não foi ruim, mas coletivamente não foi bom. Não conseguimos criar jogadas. Mas é um campo difícil, contra um time com talentos individuais, e coletivamente eles fizeram um bom jogo”, analisou o argentino, em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

De fato, o Tricolor pouco ameaçou a meta do goleiro Victor. No primeiro tempo, por exemplo, a única finalização foi um chute de Lucas Fernandes, de fora da área. Na etapa final, o time visitante só chegou com perigo uma vez, em cabeçada de Pratto, quando já perdia por 1 a 0.

O camisa 9 tricolor lamentou o fato de a equipe ter acordado somente depois de ter saído atrás no placar. “Tomamos um gol de pênalti e parece que aí começamos a jogar. Mas criar uma jogada é muito pouco para um time como o São Paulo”, reclamou.

Com o resultado, o São Paulo segue com 31 pontos, na 14ª posição do torneio nacional. No entanto, voltará à famigerada zona de rebaixamento ainda nesta rodada caso Ponte Preta (31) e Fluminense (31) empatem ou vençam os duelos com Santos e Flamengo, respectivamente, e o Sport (30) derrote o Vitória nesta quinta-feira.

O próximo compromisso do Tricolor é o duelo com o Atlético-PR, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu. Os jogadores que não atuaram nesta noite treinarão na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, antes de a delegação embarcar para São Paulo na parte da tarde.