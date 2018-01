Por um “ambiente vitorioso”, Raí se reúne com funcionários do São Paulo

Raí resolveu reunir todos os funcionários do São Paulo que trabalham no CT da Barra Funda para uma conversa na manhã desta terça-feira. O ídolo do clube e agora diretor executivo de futebol fez questão de encontrar com os colaboradores para não só relembrar momentos importantes de sua carreira, mas também enfatizar a importância do trabalho em equipe. Na visão do ex-camisa 10, é fundamental que haja uma sinergia entre todos para que os objetivos sejam alcançados.

“Os funcionários representam uma parte importante no dia a dia do clube, porque estão envolvidos com a instituição em diversas áreas. Neste encontro, tive a oportunidade de contar um pouco sobre a minha vida e resgatar a minha origem, porque acredito que isso traz mais proximidade. Também passei o aprendizado que tive na minha trajetória profissional e vários aspectos que podem colaborar para um ambiente vitorioso no clube com os funcionários”, disse Raí.

Buscando fazer com que os funcionários tricolores se notifiquem da importância deles para o clube, Raí optou por ouvir o nome e a função que cada um exerce no centro de treinamento. Apesar da apresentação, muitos já haviam tido algum contato com o agora diretor executivo de futebol nas duas passagens em que ele teve pelo Tricolor.

Entre os temas abordados estiveram Telê Santana, que serve de inspiração para Raí, detalhes da carreira do ex-jogador tanto no Brasil como no Paris Saint-Germain, experiências na Seleção Brasileira e, é claro, os títulos conquistados ao longo dos anos em que esteve em campo. O início de sua trajetória no futebol, em Ribeirão Preto, também serviu para aproximar os funcionários de um dos nomes que estão mais atrelados ao Tricolor recentemente.

“Esperamos que nossa relação seja construída com respeito e envolva jogadores, membros da comissão técnica e funcionários. Sei que isso já existe no dia a dia do clube, e que a gente possa melhorar ainda mais”, concluiu.

Após o discurso, Raí e todos os funcionários posaram para algumas fotos em um dos campos do CT da Barra Funda. Agora, o foco está concentrado nos últimos detalhes para recepcionar os atletas, que voltarão aos trabalhos já nesta quarta-feira, quando se inicia a pré-temporada.