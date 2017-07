Por estreia vitoriosa, Dorival pede casa cheia e time tranquilo

Escolhido pela diretoria para substituir Rogério Ceni, Dorival Júnior fará sua estreia como técnico do São Paulo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para largar bem no novo clube, o treinador pediu o comparecimento da torcida no estádio tricolor. Até o momento, porém, apenas 11 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

“Precisamos da torcida são-paulina. Que ela compareça, incentive e acredite na equipe até o último momento. Tenho certeza de que o time irá corresponder, e por isso precisamos deste apoio. Peço para o torcedor prestigiar e jogar com a equipe até o final”, afirmou o novo comandante, ao site oficial do clube.

Apresentado na segunda-feira, Dorival comandou apenas dois treinos táticos para o duelo com os goianos, nos quais fez ajustes e confirmou o time titular. Apesar de o adversário estar ocupando a lanterna da competição, o técnico espera dificuldades em sua estreia.

“Acredito que será um jogo complicado, porque o Atlético-GO tem uma transição rápida, com jogadores de velocidade na frente. É um time interessante, que tem evoluído no campeonato e temos que ter esta consciência”, avaliou. Para o Tricolor não ser surpreendido em casa, Dorival pede tranquilidade aos seus jogadores.

“Tivemos um contato mais direto, que é importante. Espero que a gente tenha condições de ter um time mais seguro em campo, com equilíbrio. Queremos que a equipe jogue com mais tranquilidade em busca de um resultado positivo, porque este é o nosso maior desejo neste momento”, explicou.

Com 11 pontos ganhos em 12 rodadas e sem vencer há sete jogos, o São Paulo precisa urgentemente de uma vitória para iniciar a fuga da zona de rebaixamento. No momento, o time é o 19º e penúltimo colocado do torneio nacional.

“É natural que neste momento os jogadores estejam cabisbaixos, os resultados não aconteceram, mas o importante é o profissionalismo de cada um. Acredito que em um curto espaço de tempo conseguiremos nos recuperar na competição para buscar uma melhor condição na tabela. E naturalmente isso acontecerá pela qualidade dos nossos jogadores. A própria entrega dos atletas mostra isso”, encerrou.