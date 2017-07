Pintado diz que falta “alegria” ao São Paulo, mas refuta rebaixamento

A derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, levou o São Paulo para o 19º e penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro. No entanto, Pintado, que comandou a equipe de forma interina no clássico, tem convicção de que o Tricolor irá se recuperar no torneio e não será rebaixado.

“É incômodo, mas dificuldade faz parte do futebol. Algumas equipes já passaram por isso, outras vão passar. Mas o São Paulo vai se recuperar. Não podemos esquecer que o campeonato não acabou. Temos os pés no chão. Amanhã é outro dia para voltar a lutar e ir para o meio do ringue, para a batalha de novo”, bradou o auxiliar da comissão técnica fixa, em entrevista coletiva, após a partida.

“Não acredito que a gente possa cair mais. Vamos iniciar, agora, uma recuperação. O Dorival já tem muita informação do nosso dia a dia e teremos muita atenção com a parte de baixo da tabela. De onde venho, esse sofrimento é constante, mas, para o São Paulo, não é. Não estamos acostumados, é surpreendente, um peso”, acrescentou.

Com o resultado, o time do Morumbi amargou a sétima rodada consecutiva sem saber o que é vencer. O elenco está incomodado e focado sair dessa situação, garantiu Pintado: “Está todo mundo muito triste, posso confirmar. Mas ninguém de braço cruzado. Chegamos em um limite que a tendência é crescer”.

No San-São, o Peixe saiu na frente com Jonathan Copete, no fim do primeiro tempo. O colombiano marcou mais dois gols na segunda etapa e praticamente garantiu o triunfo alvinegro, que veio sofrido por conta da reação do São Paulo nos minutos finais, quando Shaylon e Arboleda descontaram.

“Friamente analisando, tivemos condições de ter um resultado no primeiro tempo ou no mínimo não sair perdendo. Não fomos competentes para colocar a bola para dentro e o Santos acabou saindo marcando primeiro. A gente poderia ter tido um pouco mais de alegria para encontrar um gol, só conheço um São Paulo, o que briga na parte de cima e vencedor. Para próxima semana, iniciamos uma nova caminhada”, projetou.

A primeira oportunidade de o São Paulo reagir é o confronto com o lanterna Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Antes, já nesta segunda, às 12h30, o clube apresentará Dorival Júnior como seu novo técnico, que na sequência comandará o seu primeiro treino à frente do elenco tricolor.