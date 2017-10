Petros celebra melhora e cita pacto: “Temos de respirar o São Paulo”

Dono de uma invencibilidade de quatro jogos, o São Paulo melhorou de forma notória nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A avaliação é do volante Petros, para quem “o pior já passou” no Tricolor, que deixou a zona de rebaixamento ao bater o Sport no domingo, no Morumbi.

“A melhora é notória. A gente tem tentado assimilar isso e seguir trabalhando, seguir nessa linha para manter esse espírito. O pior já passou”, disse o camisa 6, em entrevista ao canal Espn, após o treino desta quinta-feira.

Em seguida, porém, ele ponderou: “Mas temos de ser humildes e saber que cada jogo é uma decisão. Desde que começamos a encarar cada jogo como uma decisão, a gente tem se dado muito bem”.

Adquirido junto ao Betis-ESP no fim de junho, Petros virou em pouco tempo um dos líderes do elenco tricolor. Mesmo durante o ápice da crise, ele frequentemente apareceu na sala de imprensa do CCT da Barra Funda para conceder entrevistas coletivas e, desde que chegou, se tornou importante voz nos vestiários antes das partidas.

“Existe também outros jogadores que têm feito esse papel muito importante. O que a gente tem conversado muito é que, até o São Paulo sair dessa situação, temos que viver isso 100%. Precisamos respirar o São Paulo, precisamos estar com a cabeça aqui 24 horas, se necessário”, bradou.

Petros mantém o discurso cauteloso porque sabe que qualquer tropeço pode custar caro ao São Paulo, que ocupa o 14º lugar do Brasileiro, com 31 pontos, apenas um a mais que o 17º colocado Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

“Não tem sido fácil apesar de toda a melhora, de todo o trabalho, de todo entendimento da comissão com os jogadores. O São Paulo é um clube que não está muito acostumado a esse tipo de situação. É um pacto nosso de cada jogo ser uma decisão, 100% São Paulo até o final da temporada”, concluiu.

O próximo compromisso do Tricolor é o duelo contra o Atlético-MG, dia 11, em Belo Horizonte. O objetivo do time é somar pontos no Estádio Independência para se afastar ainda mais da zona de descenso.