Petros revela ajuda de Dorival contra o Santos e vê jogo ideal para reação

Candidato a líder no elenco do São Paulo, Petros aprovou a contratação de Dorival Júnior como substituto de Rogério Ceni, demitido na última segunda-feira. Na avaliação do volante, o novo técnico tricolor tem todas as credenciais para fazer sucesso no clube do Morumbi.

“Nunca trabalhei com ele, mas o conheço. As referências são totalmente positivas, um cara multicampeão e de um trabalho muito sério. Com certeza vai nos dar muitas alegrias”, garantiu o camisa 6, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, no CCT da Barra Funda.

Por problemas familiares, Dorival não fará sua estreia no clássico contra o Santos, domingo, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. No entanto, segundo Petros, o treinador já está passando informações de seu ex-clube ao auxiliar Pintado, que será o técnico interino do São Paulo na partida.

“É claro que ele conhece o Santos. Já entrou em contato com o Pintado e passou todas as informações. Está com a cabeça aqui e, com certeza, terá algum tipo de interferência”, afirmou.

O clássico, aliás, é visto no São Paulo como uma ótima oportunidade de findar o jejum de seis rodadas sem vitória e de iniciar a reação no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos em 11 jogos, o Tricolor ocupa o 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

“É a partida ideal para poder mudar todo o cenário, um clássico contra um clube que joga em sua casa. Gosto de jogar esse tipo de partida. Se vencermos vamos espantar essa crise e arrancar numa sequência muito boa”, encerrou Petros, que foi apresentado na última quinta-feira e que estreou na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no domingo passado.

Nesta quinta-feira, o São Paulo treinará à tarde, com portões fechados no CCT da Barra Funda. O mesmo se dará na sexta e no sábado. Até lá, todas as atividades serão comandadas por Pintado, com auxílio de André Jardine, técnico do sub-20 tricolor.