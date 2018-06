Petros minimiza jejum do São Paulo no Allianz: “Não nos incomoda”

Antes do clássico contra o Palmeiras, o meia são-paulino Petros fez questão de deixar claro que o tabu do Tricolor no Allianz Parque não entra em campo para a disputa deste sábado, às 21h00 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

“É um clássico, tudo pode acontecer. Palmeiras é uma das principais equipes do Brasil, tem elenco junto há muito tempo. Sobre tabus, problemas e tudo o que a gente tem escutado, isso não nos incomoda muito”, afirmou em entrevista ao SporTV.

“Nosso foco principal é continuar, dar seguimento ao trabalho, com muita humildade sempre e felicidade, porque o momento em si é bom. Estamos preparados para fazer um grande jogo, mas temos um grande rival pela frente. Mas nosso momento é bom e estamos preparados para vencer”, continuou.

Por fim, Petros rechaçou a ideia de que o jejum do São Paulo na arena rival incomoda os jogadores. “A gente tenta não se apegar a isso. Engraçado é que todo jogo tem um tabu. Claro que é incômodo, para o torcedor principalmente, é algo que temos buscado. Estamos bem, preparados e confiantes para reverter isso já no próximo jogo. Vamos em busca da vitória para, com fé em Deus, quebrar esse tabu também”, finalizou, antes de enfatizar os maus resultados do Palmeiras nos últimos 15 anos no Morumbi.

O São Paulo encerra, nesta sexta-feira, a preparação para a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado às 21h00 (horário de Brasília). O Tricolor nunca derrotou o Verdão nos domínios do rival.