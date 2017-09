Petros desabafa após vitória do São Paulo e rebate “Seu Kanu”

O volante Petros respondeu à declaração do zagueiro Kanu, que no último final de semana havia prometido “atropelar o São Paulo” no duelo deste domingo. O recado do atleta tricolor só foi possível porque o time paulista derrotou a equipe baiana, por 2 a 1, em pleno Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Queria falar com o jogador do Vitória, o Seu Kanu, que para ele atropelar quem trabalha, quem é pai de família e quem depende disso aqui, ele tem que fazer muito mais. E tem que respeitar a camisa do São Paulo, porque aqui só tem pai de família”, esbravejou Petros, em entrevista ao canal fechado Premiere.

“Esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo, porque o São Paulo é muito grande. Promessa minha. Seu Kanu, para você: aqui é time grande, máximo respeito ao São Paulo, muito obrigado”, acrescentou.

A confusão começou no último domingo, após o empate do Vitória por 2 a 2 com o Fluminense, no Barradão. Na ocasião, Kanu marcou o segundo gol do Rubro-Negro baiano, aos 48 minutos do segundo tempo, e deu a seguinte declaração.

“As pessoas não entendem, mas o homem lá de cima me abençoa, hoje consegui fazer o gol, infelizmente não conseguimos os três pontos. Agora temos jogo de três pontos, vamos trabalhar durante a semana para atropelar o São Paulo”, disse Kanu, na ocasião.

Com o resultado, o São Paulo encerrou um jejum de vitórias de mais de um mês. Nesse período, havia amargado dois empates e uma derrota. Conquistou ainda a segunda vitória como visitante na competição, o que não acontecia desde o épico triunfo por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Engenhão.

O triunfo sobre o Vitória, um adversário direto do São Paulo na luta contra a degola, fez Petros desabafar e falar sobre os atributos que o time teve em Salvador.

“Hombridade, lealdade, trabalho, perseverança, ser homem para num momento difícil dar a cara, ser homem porque num momento difícil você sabe com quem você pode contar. Estou muito feliz, só quero chegar em casa e dar um abraço na minha família, porque tem sido difícil, mas temos honrado a camisa do São Paulo e vamos sair dessa”, garantiu.

Com 27 pontos ganhos em 24 rodadas, o São Paulo segue na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar. O próximo compromisso é o clássico contra o Corinthians, domingo (24), no Morumbi.