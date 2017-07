Autuori pode retornar ao São Paulo como chefe da comissão técnica

Paulo Autuori pode retornar ao São Paulo. Após se desligar do Atlético-PR no último domingo por não concordar com a demissão de Eduardo Baptista, o ex-chefe da comissão técnica do Furacão tem a possibilidade de assumir função semelhante no Tricolor.

Embora o presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, tenha negado qualquer contato, ele sinalizou que pode haver tratativas com o técnico campeão mundial pelo Tricolor em 2005.

“Trata-se de um nome de inegável conceito no futebol brasileiro e no São Paulo de uma forma muito especial. O Paulo Autuori foi campeão mundial pelo São Paulo, ele tem, portanto, um respeito muito grande de nossa parte. Não houve a cogitação da contratação dele, posso afirmar, embora ele seja sempre bem-vindo em uma instituição que tem desejo de grandeza”, disse Leco, imaginando que havia sido questionado sobre a possibilidade de Autuori ser treinador do São Paulo novamente.

Leco foi lembrado que o treinador assumiria uma função diferente no clube desta vez. Ele retornaria ao Tricolor para coordenar a comissão técnica e trabalhar principalmente com a integração dos jovens revelados pelas categorias de base, em Cotia, com o futebol profissional.

“Para comandar a comissão técnica é outro assunto. Não posso responder com riqueza de detalhes. É um nome muito qualificado para isso, será objeto de análise. Não houve absolutamente nada, mas não significa que não possa haver”, completou o presidente do São Paulo.

Paulo Autuori acumula duas passagens pelo Tricolor. Em 2005, o treinador substituiu Emerson Leão e acabou com os títulos da Libertadores e do Mundial. Já em 2013 ele não conseguiu repetir o sucesso de anos atrás e foi substituído por Muricy Ramalho.