Pato tem conversa com Diniz, mas ainda é dúvida contra o Fortaleza

O técnico Fernando Diniz teve uma conversa em particular com Alexandre Pato no treinamento desta quarta-feira no CT da Barra Funda. Se recuperando de um estiramento na coxa direita, o camisa 7 do São Paulo tem poucas chances de pintar como novidade no confronto com o Fortaleza, entretanto, aparentemente o novo comandante tricolor ainda não o descartou completamente.

Durante essa semana, Pato vem treinando com o restante do elenco, mas com uma carga de intensidade menor. Nesta quarta, ele esteve presente em campo mais uma vez, porém, a imprensa pôde acompanhar somente os primeiros 15 minutos da atividade, período em que o elenco fez apenas aquecimento.

Justamente por isso, ainda não se sabe se Fernando Diniz planeja contar com Pato para o duelo com o Fortaleza, no próximo sábado. Caso o camisa 7 ainda não reúna condições de jogo, a tendência é que o São Paulo entre em campo com a mesma formação usada contra o Flamengo, no Maracanã: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Antony, Daniel Alves, Hernanes e Tchê Tchê; Pablo.

Helinho, que não esteve presente no treinamento da última terça-feira por conta de uma amigdalite, apareceu nesta quarta. Raniel, por sua vez, não trabalhou devido à uma indisposição estomacal. Everton e Toró, lesionados, são desfalques confirmados.

Atualmente na sétima colocação, com 36 pontos, o São Paulo enfrentará o Fortaleza pressionado por uma vitória para retomar seu posto no G6 do Campeonato Brasileiro. O Bahia, responsável por desbancar o Tricolor na tabela, recebe o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova, também no próximo sábado.

