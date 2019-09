Pato sofre estiramento na coxa e está fora do jogo contra o Botafogo

O técnico Cuca novamente terá uma baixa importante para a partida deste sábado, contra o Botafogo, às 11h (de Brasília), no Nilton Santos. Isso porque Alexandre Pato sofreu um estiramento na coxa direita e desfalcará o São Paulo diante dos cariocas.

O atacante sentiu a perna no treino da última quarta-feira, e após a realização de exames, foi constatada a lesão. Um problema muscular, distinto do ocorrido desta vez, já havia tirado Pato de cinco jogos antes de seu retorno diante do CSA. Não houve, portanto, um mau tratamento em relação a última lesão, uma vez que se trata de um novo problema.

O São Paulo não divulga o tempo estimado de recuperação, e a única certeza é a de que o jogador será desfalque neste sábado. Assim, diante do Botafogo, Cuca deve manter Antony, Everton e Pablo no ataque.

Essa seria a primeira vez que o comandante tricolor teria todo o elenco à sua disposição, já que Igor Vinicius e Hudson são retornos certos após cumprimento de suspensão. No entanto, os problemas físicos mais uma vez voltam a incomodar o treinador. Dessa forma, a provável escalação do São Paulo deve ter Tiago Volpi; Juanfran (Daniel Alves), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves (Hernanes); Antony, Everton e Pablo.