Pato sobre 2020: “Quero fazer dele um dos melhores anos da minha carreira”

Alexandre Pato foi às redes sociais nesta quinta-feira para mandar externar um pensamento positivo. Em pré-temporada com o São Paulo, o atacante esbanjou otimismo e parece focado a recuperar o futebol que o fez alcançar o status que possui atualmente.

“2020 com certeza será um ano de muito trabalho e dedicação. Vamos em busca dos objetivos e metas traçadas! Quero fazer dele um dos melhores anos da minha carreira! ‘Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé!’”, escreveu Pato na legenda de uma foto tirada durante um dos treinamentos da equipe.

Em 22 partidas disputadas em 2019, Alexandre Pato marcou apenas cinco gols, desempenho bastante abaixo das expectativas. Sem conseguir entregar o esperado, o jogador acabou, inclusive, perdendo a titularidade na reta final da última temporada, quando Vitor Bueno não só se estabeleceu como novo dono da ponta esquerda sob o comando de Fernando Diniz como também foi o artilheiro do Tricolor no Brasileirão, com seis tentos.

Sem Antony, na Seleção Brasileira sub-23, havia uma expectativa de que Alexandre Pato pudesse voltar ao time titular, porém, Fernando Diniz acabou optando por Helinho nos dois jogos-treinos do São Paulo nesta pré-temporada, fato que sinaliza o quanto de trabalho que o camisa 7 são-paulino terá caso realmente queira fazer de 2020 um dos melhores anos de sua carreira.