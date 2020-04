Pato admite desejo de retornar ao Milan: “Venço a Libertadores e depois volto”

Pato revelou o desejo de voltar ao Milan. Em entrevista concedida nesta segunda-feira ao jornal La Gazzetta dello Sport, o atacante admitiu retornar à Europa caso conquiste um título que o São Paulo não fatura desde 2005.

“Gostaria muito de voltar à Europa. Se eu fizer um bom ano, vencer a Libertadores, posso voltar. Ao Milan, seria realmente bonito”, comentou.

Vice-artilheiro do São Paulo na temporada com quatro gols, Pato teve seu bom momento interrompido graças à pandemia causada pelo coronavírus. Afastado, o jogador vem tentando manter a forma com treinos caseiros e sabe que, pelo fato de estar demonstrando um bom futebol, sua equipe acabou sendo bastante prejudicada com essa paralisação.

“Estamos voltando a ser o São Paulo que todos admiravam. Estou jogando na ponta, livre para me movimentar”, afirmou.

“Estou em casa com a minha mulher, treinando uma hora e meia por dia. Acompanhamos as notícias pela televisão e sentimos como o mundo todo sofreu esse golpe. É uma situação que mexe com a gente e nos faz pensar como será o futuro depois que isso passar”, completou.

Campeão italiano com o Milan na temporada 2010/11 e da Supercopa da Itália em 2011, Alexandre Pato também comentou sobre a possibilidade de Kaká assumir um cargo diretivo no clube. O ex-jogador vem fazendo cursos para se capacitar e, inclusive, tem frequentado as instalações do São Paulo para cumprir alguns módulos da graduação.

“Pode ir vem de dirigente, é muito inteligente e faria uma bela dupla com Maldini [diretor técnico do Milan]. Eu mesmo me ofereço, se acharem que serve”, disse Pato, brincando em relação a ajudar Kaká na função.

