Pato não treina nesta sexta e está descartado para duelo com o Vasco

O São Paulo terá um desfalque de peso neste domingo, contra o Vasco, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor viajará para o Rio de Janeiro sem Alexandre Pato, que novamente será poupado pela comissão técnica por conta de dores musculares. O jogador já havia estado ausente nos confrontos com Ceará e Athletico-PR.

Nesta sexta-feira, Alexandre Pato novamente permaneceu na piscina do CT da Barra Funda fazendo um trabalho de recuperação. O camisa 7, que desta vez contando com a companhia de Pablo, recebeu uma pancada, que se tornou um edema e atingiu o nervo ciático.

Assim como Pato, Toró também não esteve à disposição do técnico Cuca nas duas últimas partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o jovem revelado nas categorias de base do Tricolor mais uma vez não foi a campo, permanecendo no Reffis ao lado de Hernanes, e é dúvida para o duelo com o Vasco da Gama.

Desta maneira, Everton surge como favorito para uma vaga no trio de ataque do São Paulo. Na última quarta-feira, o camisa 22 foi desfalque por conta de acúmulo de cartões amarelos e cedeu seu lugar a Vitor Bueno, autor do gol tricolor na Arena da Baixada e que também pode pintar na ponta esquerda.

Quem também volta a ficar à disposição do técnico Cuca após cumprir suspensão por acúmulo de cartões é Bruno Alves, mas, por conta das boas atuações de Anderson Martins nas duas últimas partidas, deve ficar no banco de reservas em São Januário.