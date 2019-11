Pato cai no ostracismo com Diniz, e Bueno se consolida no time

Alexandre Pato vem perdendo mais espaço no time do São Paulo a cada rodada. Desde a chegada de Fernando Diniz, o jogador até chegou a ter uma sequência de jogos como titular, entretanto, não rendeu o esperado e acabou se tornando opção no banco de reservas, chegando a, inclusive, não ser acionado nas duas últimas partidas.

É bem verdade que Alexandre Pato até então vinha sendo utilizado por Diniz em uma posição que não é a dele. O jogador já deixou claro em diversas oportunidades que prefere atuar aberto pela esquerda, no entanto, com a ausência de Pablo, se dispôs a ser improvisado como centroavante. Depois da derrota acachapante para o Palmeiras, no Allianz Parque, não voltou a figurar entre os 11 iniciais.

“O Pato conseguiu jogar, se esforçou. Achei que o melhor formato para o time agora é sem ele. Mas, é um talento, com passagem pela Europa. Neste momento, coloco a equipe para jogar e faço as alterações para aumentar a chance de vencer”, afirmou Fernando Diniz.

Com Pato em queda, Vitor Bueno acabou ganhando um espaço que jamais teve sob o comando de Cuca no São Paulo. Aberto pela esquerda, o camisa 12 vem oferecendo mais opções para Fernando Diniz na transição ofensiva. Inclusive, foi dos pés dele que saiu a jogada do gol de empate do Tricolor contra o Santos, no último sábado, na Vila Belmiro.

Desde que chegou ao São Paulo para a disputa do Campeonato Brasileiro, Vitor Bueno nunca teve uma sequência de jogos tão grande como a que vem tendo agora. E o jogador tem aproveitado da melhor maneira possível essa nova gestão de Fernando Diniz, que foi só elogios ao seu comandado.

“Desde a minha chegada [o Vitor Bueno] tem sido um dos jogadores com maior capacidade de decisão do time”, comentou Fernando Diniz.

Com uma semana livre para trabalhar, o treinador do São Paulo começará a partir de terça-feira a definir o time que enfrentará o Ceará, no próximo domingo, fora de casa. Sem Pablo, suspenso, Fernando Diniz pode voltar a dar uma chance a Alexandre Pato ou optar por Raniel, centroavante de ofício.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com