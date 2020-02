Pato busca marcar contra o Corinthians pela primeira vez como são-paulino

O primeiro Majestoso de 2020 está marcado para o próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Paulista. E o clássico é a oportunidade de Alexandre Pato alcançar algo que ainda não conseguiu pelo São Paulo: marcar contra o Corinthians.

Buscando recuperar o bom futebol pelo Tricolor, Pato agora tentará balançar as redes pela primeira vez contra o ex-clube, pelo qual registrou uma passagem conturbada. O camisa 7 passou em branco nas duas partidas que disputou contra o Timão, ambas realizadas no ano passado.

Em 2014 e 2015, quando esteve emprestado ao São Paulo pelo rival, o atacante não pôde enfrentar a equipe alvinegra devido a uma cláusula que impedia o atleta de atuar contra o Corinthians. Caso quisesse o atacante em campo, o time da Barra Funda teria arcar com 5 milhões de reais de multa, algo que não se concretizou.

Na decisão do Campeonato Paulista de 2019, vencida pela equipe de Itaquera, o jogador de 30 anos também não conseguiu entrar em campo para jogar contra o Timão, já que não foi inscrito a tempo de disputar a competição estadual.

Um possível gol no Majestoso deste final de semana, porém, não seria o primeiro de Pato contra os alvinegros. Quando ainda vestia a camisa do Internacional, em 2007, Pato encarou o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e marcou duas vezes no triunfo por 3 a 0 do clube gaúcho.

No momento, o São Paulo ocupa a terceira colocação do Grupo C do Paulistão, somando oito pontos. Enquanto isso, o Timão está na vice-liderança do Grupo D, com sete.

