Para jogo contra o CSA, São Paulo reduz preço dos ingressos

Há três jogos sem vencer no Brasileirão, o São Paulo reduziu o preço dos ingresso para o jogo contra o CSA, que ocorre no próximo domingo, no Morumbi.

Na última partida realizada na casa do Tricolor, diante do Grêmio, as entradas mais baratas custavam R$ 60 (inteira), referentes às arquibancadas Laranja e Amarela. Agora, as inteiras para os dois setores custam R$ 30.

As vendas para os sócios torcedores foram abertas na manhã de segunda-feira, enquanto o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h (de Brasília) de quarta-feira.

O confronto entre São Paulo e CSA é válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Tricolor ocupa a quinta posição, com 31 pontos, 16 a mais que os alagoanos, que lutam para sair da zona de rebaixamento.

Confira o preço dos ingressos para o jogo entre São Paulo e CSA:

Arquibancada Amarela (Norte) > R$ 30 / R$ 15 (meia)

Arquibancada Laranja (Sul) > R$ 30 / R$ 15 (meia)

Arquibancada Azul (Leste) > R$ 50 / R$ 25 (meia)

Arquibancada Vermelha (Oeste) > R$ 50 / R$ 25 (meia)

Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira Superior Amarela (Norte) > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira Superior Laranja (Sul) > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira Especial Azul (Leste) > R$ 140 / R$ 70 (meia)

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) > R$ 140 / R$ 70 (meia)