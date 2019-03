Pablo prega respeito ao Verdão, rival nas semis: “Nos venceu esse ano”

Após a classificação do São Paulo para as semifinais do Campeonato Paulista nessa quarta-feira, o atacante Pablo pregou respeito ao Palmeiras, adversário do Tricolor nas semifinais da competição. Embora a equipe comandada por Vagner Mancini viva um momento de ascensão na temporada, o camisa 12 adotou um discurso cauteloso ao ser questionado sobre o Verdão.

“O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, uma equipe muito competitiva, nos venceu esse ano. Vamos com muita humildade, trabalhando com os pés no chão. Não podemos escolher adversário, temos de trabalhar com humildade”, afirmou Pablo ao Premiere.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Tricolor só não enfrentaria o Palmeiras nas semifinais caso a Ferroviária se classificasse contra o Corinthians nos pênaltis. Desta forma, o São Paulo passaria a contar com a terceira melhor campanha geral e enfrentaria o Santos, detentor do segundo melhor desempenho entre os remanescentes. Como foi o Timão quem avançou na marca da cal, o Choque-Rei está confirmado.

O reforço mais caro da história do São Paulo também aproveitou para elogiar os garotos revelados em Cotia, mas, principalmente, Liziero, que desde que retornou ao time vem sendo peça-chave do esquema armado pelo técnico interino Vagner Mancini.

“Temos de ressaltar o trabalho do grupo, que se dedicou muito para sair daquela situação. Mas é pés no chão, não ganhamos nada, passamos apenas para as semifinais, enfrentamos uma equipe muito difícil. Temos de dar parabéns aos meninos que estão entrando. O Liziero é um jogador muito importante para a gente. Fez muita falta quando teve a lesão”, completou.