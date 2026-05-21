Pablo Maia treina sem máscara, e São Paulo intensifica preparação para pegar o Botafogo

Nesta quinta-feira, o São Paulo deu sequência à preparação para o duelo com o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, às 17h (de Brasília), no Morumbis.

A maior novidade tricolor foi o volante Pablo Maia, que treinou pela primeira vez sem a máscara de proteção no rosto desde o início de abril. O atleta havia fraturado o nariz e a face durante um treino e não entra em campo desde o dia 7 de abril. No período, Pablo Maia já desfalcou o time em 12 jogos.

Como foi o treino?

A atividade começou na manhã desta quinta-feira com um vídeo exibido pela comissão técnica. Na sequência, os atletas foram a campo e iniciaram o aquecimento, com exercícios de mobilidade e coordenação.

Logo depois, Dorival Júnior promoveu enfrentamentos em espaço reduzido para o elenco. Por fim, houve treino técnico para o setor ofensivo, com foco em cruzamentos, finalizações e lançamentos.

O elenco são-paulino volta a treinar nesta sexta-feira, às 10h. Será a última atividade antes do duelo com o Botafogo.

Situação no Brasileirão

Apesar de estar na quarta posição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo busca retomar a boa fase. O Tricolor não vence há três jogos (Bahia, Corinthians e Fluminense) no torneio. A equipe de Dorival Júnior tem 24 pontos, 11 a menos que o líder Palmeiras.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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