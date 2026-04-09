Pablo Maia se lesiona em treino do São Paulo e precisará passar por cirurgia

Publicado 09/04/2026 às 16:18 • Atualizado 09/04/2026 às 16:47

Nesta quinta-feira, o São Paulo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. O volante Pablo Maia, que atuou na partida, lesionou a face e o nariz no treinamento e precisará passar por intervenção cirúrgica.

O lance

Em nota oficial, o clube anunciou que durante as atividades desta quinta-feira, o volante teve um choque acidental e, após exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas na face e no nariz. Nesta sexta-feira, o atleta passará por procedimentos cirúrgicos.

Confira a nota do São Paulo na íntegra

"Após choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira (09), o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face. Ele passará por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita."

