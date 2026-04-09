Pablo Maia se lesiona em treino do São Paulo e precisará passar por cirurgia

Nesta quinta-feira, o São Paulo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. O volante Pablo Maia, que atuou na partida, lesionou a face e o nariz no treinamento e precisará passar por intervenção cirúrgica.
Após choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira (09), o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face.
Ele passará por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita. pic.twitter.com/jos23kgPu7
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2026
O lance
Em nota oficial, o clube anunciou que durante as atividades desta quinta-feira, o volante teve um choque acidental e, após exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas na face e no nariz. Nesta sexta-feira, o atleta passará por procedimentos cirúrgicos.
Confira a nota do São Paulo na íntegra
"Após choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira (09), o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face. Ele passará por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita."
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp