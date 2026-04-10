Pablo Maia passa por cirurgia na face e vira desfalque no São Paulo

Após sofrer lesões na face e no nariz na reapresentação do São Paulo nesta quinta, Pablo Maia passou por uma cirurgia para correções das fraturas na manhã desta sexta no Einstein Hospital Israelita.
O meio-campista irá permanecer em repouso até o início da próxima semana, quando o atleta deve retomar o processo de recuperação no REFFIS Plus.
O lance
Durante as atividades desta quinta-feira, o volante teve um choque acidental e, após exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas na face e no nariz. Nesta sexta-feira, o atleta passará por procedimentos cirúrgicos.
O volante Pablo Maia passa bem após realizar nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita, a cirurgia para correções de fraturas no nariz e na face.
Ele permanecerá em repouso até o início da próxima semana, quando está previsto que o meio-campista retome o processo… pic.twitter.com/ZR5pTnOhrH
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 10, 2026
Desfalque
Com a lesão, Pablo Maia é desfalque certo para Roger Machado no duelo contra o Vitória, marcado para este sábado. Ele também deve ser ausência para o próximo compromisso do Tricolor, diante do O'Higgins, pela Sul-Americana, na terça-feira.
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Próximo jogo do São Paulo
- Jogo: Vitória x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
- Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Barradão