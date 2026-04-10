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Pablo Maia passa por cirurgia na face e vira desfalque no São Paulo

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Foto: Divulgação / São Paulo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/04/2026 às 14:34

Após sofrer lesões na face e no nariz na reapresentação do São Paulo nesta quinta, Pablo Maia passou por uma cirurgia para correções das fraturas na manhã desta sexta no Einstein Hospital Israelita.

O meio-campista irá permanecer em repouso até o início da próxima semana, quando o atleta deve retomar o processo de recuperação no REFFIS Plus.

O lance

Durante as atividades desta quinta-feira, o volante teve um choque acidental e, após exames de imagem, teve diagnosticadas fraturas na face e no nariz. Nesta sexta-feira, o atleta passará por procedimentos cirúrgicos.

Desfalque

Com a lesão, Pablo Maia é desfalque certo para Roger Machado no duelo contra o Vitória, marcado para este sábado. Ele também deve ser ausência para o próximo compromisso do Tricolor, diante do O'Higgins, pela Sul-Americana, na terça-feira.

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Próximo jogo do São Paulo

  • Jogo: Vitória x São Paulo
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
  • Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão

 

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