Pablo e Igor Vinícius surgem como favoritos para substituir dupla contra a Ponte

O técnico Fernando Diniz deverá fazer mudanças para o confronto com a Ponte Preta, neste domingo, no estádio do Morumbi. Com grandes chances de não poder contar com Antony e Juanfran, o comandante tricolor pode recorrer a Pablo e Igor Vinícius para preencher o lado direito do time do São Paulo.

Antony sofreu uma entorse no tornozelo durante o treinamento da última quarta-feira durante uma atividade em campo reduzido no CT da Barra Funda. Na ocasião, o atacante tentou finalizar, mas foi travado por Fabinho justamente na hora do arremate. Com o pé imobilizado por uma bota ortopédica, o jogador não participou das últimas duas atividades e deverá ser preservado para a estreia na Libertadores.

Juanfran, por sua vez, deixou o treino da última terça-feira mais cedo após virar o pé. O jogador realizou um trabalho complementar, voltou a participar normalmente das atividades na quinta, mas nesta sexta foi preservado por conta de dores na panturrilha direita, se limitando a trabalhos específicos nas dependências internas do CT.

Pelo lado do São Paulo, a ausência de Antony é uma baixa importantíssima. Pelo lado de Pablo, uma oportunidade. O atacante, que vinha sendo titular no setor ofensivo, foi para a reserva com os retornos de Antony e Igor Gomes do Torneio Pré-Olímpico e agora terá a oportunidade de mostrar a Fernando Diniz que pode figurar entre os 11 iniciais em 2020.

Na atual temporada, Pablo já entrou em campo sete vezes, seis delas como titular, e marcou um gol, logo na estreia, quando abriu o placar na vitória sobre o Água Santa, no Morumbi. Reforço mais caro da história do São Paulo (R$ 25 milhões), o camisa 9 tricolor ainda não conseguiu desempenhar o futebol que o fez despontar no cenário nacional.

Igor Vinícius, por sua vez, teve ainda menos oportunidades neste ano. O jogador foi acionado apenas uma vez, na derrota para o Santo André por 2 a 1, substituindo Juanfran no intervalo devido à necessidade de o São Paulo buscar o resultado depois de sair perdendo por 2 a 0. Com características mais ofensivas, o jovem lateral-direito é visto com bons olhos internamente. Prova disso foi o direito de compra exercido pelo clube para contar com ele em definitivo após um ano de empréstimo.

O São Paulo recebe a Ponte Preta neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor é o dono da terceira melhor campanha geral, com 12 pontos, atrás de Santo André (19) e Palmeiras (16), e lidera o Grupo C da competição.