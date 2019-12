Pablo desabafa após temporada de lesões, mas crava: “Ano que vem promete”

Artilheiro do São Paulo em 2019, com sete gols, Pablo desabafou após sua equipe assegurar a classificação à fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira. Passada a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Morumbi, o camisa 9 tricolor fez uma breve retrospectiva do seu ano, mas garantiu que a próxima temporada tem tudo para dar bons frutos ao time.

“Objetivo conquistado. Óbvio que não era só isso que almejávamos na competição, tivemos muitos altos e baixos, mas o nosso objetivo, que foi acontecendo e que era entrar na fase de grupos da Libertadores, nós conseguimos”, afirmou.

“Temos mais um jogo para fechar, foi um ano muito difícil para mim. Sofri algo que nunca tinha sofrido, três lesões, duas bem complicadas, mas estou feliz de terminar o ano jogando, classificado para a Libertadores. Ano que vem promete”, completou Pablo.

Com a participação na fase de grupos da Libertadores assegurada, o São Paulo pode ter um planejamento mais preciso, ciente de que algumas receitas não estão em jogo, ao contrário do que aconteceu neste ano. Justamente por isso, o objetivo conquistado nesta quarta vai muito além das quatro linhas, ainda mais para um clube que não vive seu melhor momento financeiramente.

“Nossa equipe vai concentrar, trabalhar, fazer uma excelente pré-temporada e mergulhar com tudo na Libertadores, porque sabemos que jogar no São Paulo é sinônimo de Libertadores”, concluiu.