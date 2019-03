Pablo defende garotos e diz que ansiedade atrapalha o São Paulo

Em determinado momento da partida diante da Ferroviária, o São Paulo teve Brenner, Helinho e Antony, garotos revelados em Cotia, formando o ataque ao lado de Pablo. Os jovens, entretanto, erraram alguns lances e o Tricolor Paulista não conseguiu sair do empate, resultado que deixou o time na segunda colocação do Grupo D, com 14 pontos conquistados.

Líderes do elenco são-paulino, Pablo e o goleiro Tiago Volpi defenderam as crias do clube. “São jogadores de características muito ofensivas, de um contra um, de um contra dois. Eles têm uma qualidade incrível. Para mim, são craques, jogadores que provavelmente vão ter um futuro brilhante. É claro que nós, eu, Hernanes entre outros, os mais experientes, conversamos, damos conselhos. Estão fazendo grandes jogos e tenho certeza de que vão crescer ano após ano”, disse o atacante.

“Eles ali na frente podem errar quantas vezes quiserem, porque eles têm muita personalidade, ousadia. E jogador assim, que tenta o drible, encara a marcação e busca fazer algo diferente, é normal que uma hora vai acertar e outra vai errar. A gente não pode inibir esse tipo de jogada deles. Muito pelo contrário, temos que seguir apoiando porque são jogadores que estão fazendo a diferença. Faz parte do jogo, mas é necessário destacar essa personalidade deles que estão vestindo a camisa e dando resultado”, declarou o arqueiro, reforçando o discurso do companheiro.

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo não tem a classificação garantida e terá pela frente o clássico diante do Palmeiras, às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Pacaembu, uma vez que o Morumbi segue indisponível por conta da chuva do último final de semana. Segundo Pablo, o time precisa controlar a ansiedade para vencer o Choque-Rei.

“Ansiedade é a palavra. A gente tem que se controlar um pouco mais. A gente tem de melhorar ofensivamente. Já faz algum tempo que isso vem acontecendo em termos de clássicos. A gente tem de estar muito concentrado para mudar essa chavinha. Sabemos que a equipe do Palmeiras tem uma qualidade incrível, a nossa também tem, e vamos fazer de tudo para vencer a partida”, declarou.