Pablo corre contra o tempo para findar seca de gols no clássico

O atacante Pablo não participou do treino do São Paulo na última quinta-feira e virou dúvida para o duelo decisivo com o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Ausente de todas as atividades de campo nesta semana, o jogador corre contra o tempo para se recuperar de dores nas duas panturrilhas e ficar à disposição do técnico Cuca.

Nesta quinta-feira, ele fez companhia ao reforço Vitor Bueno enquanto realizava tratamento na academia do CT da Barra Funda. No Tricolor, porém, há otimismo em relação à presença de Pablo no Choque-Rei.

A avaliação é de que o camisa 12 melhorou consideravelmente do incômodo muscular, o que aumentam suas chances de reintegrar os trabalhos com o grupo. Se ele aparecer em campo nesta sexta-feira, sua presença na lista de relacionados será praticamente certa.

Artilheiro do Tricolor na temporada, Pablo é uma das principais esperanças da torcida tricolor de balançar as redes do arquirrival no domingo. Por outro lado, caso não reúna condições de jogo, o atacante aumentará o jejum de gols no ano – são quatro anotados até o momento.

A última vez que ele marcou foi na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no dia 3 de março, pela nona rodada da primeira fase do Paulistão. Desde então, Pablo passou em branco nas seis partidas seguintes, contra Ferroviária (1×1), Palmeiras (0x1 e 0x0), São Caetano (1×1) e Ituano (2×1 e 1×0).

Se não puder contar com Pablo, Cuca tem Gonzalo Carneiro e Brenner como opções de referência na área. Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, uma nova igualdade no Allianz Parque forçará a disputa por pênaltis para definir o primeiro finalista da edição 2019 do Estadual.