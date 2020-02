Oscar guarda camisa de Ceni mesmo com saída polêmica do São Paulo

A relação entre o meia Oscar e o São Paulo não terminou de forma amigável. Ainda assim, o atleta guarda um presente oferecido pelo goleiro Rogério Ceni, que fez um estágio no Chelsea já visando a carreira de treinador.

“Em 2016 tive o prazer de receber o ídolo Rogério Ceni lá no Chelsea e ganhei essa camisa que guardo com muito carinho. Em breve vou contar essa história pra vocês!”, afirmou.

Oscar deixou o São Paulo em 2010 com uma ação na Justiça para atuar no Internacional – o caso foi encerrado em 2012 com um acordo em que o time paulista recebeu cerca de R$ 15 milhões.

Com a camisa do Chelsea, Oscar atuou entre 2012 e 2016. Nos últimos três anos, o meio-campista defende o Shanghai SIPG, da China.