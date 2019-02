Organizada do São Paulo impõe limite para a equipe: até quarta-feira

Após a derrota por 2 a 0 para do Talleres, da Argentina, na Pré Libertadores, a torcida do São Paulo rapidamente começou a se manifestar diante da péssima atuação da equipe comandada por André Jardine.

Principal organizada tricolor, a Torcida Independente utilizou o Instagram para fazer duras críticas e impôr um limite ao elenco são-paulino.

“Não temos mais como apoiar esse time de c***. Bíblico: Leco nem para faxineiro do clube serviria. Autor: Juvenal Juvêncio. ‬ ‪Limite de todos vocês é até quarta-feira!”, escreveu.

Pressionado, o São Paulo visita a Ponte Preta no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista, e na próxima quarta-feira, 13/02, tem o jogo de volta contra o Talleres, no Morumbi. A equipe de André Jardine precisa vencer por três gols de diferença para passar de maneira direta, e em caso de avanço, terá outro mata-mata, contra o vencedor do duelo entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Palestino, do Chile.