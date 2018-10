Organizada do São Paulo faz festa em inauguração de metrô no Morumbi

Neste sábado, foi inaugurada a estação São Paulo-Morumbi, na zona sul da capital paulista. Quem tem motivos de sobra para festejar a novidade é a torcida do São Paulo, que agora poderá ir ao estádio usando, como transporte, a linha 4-amarela do metrô paulistano.

Não atoa, a principal torcida organizada do time, a Independente, realizou uma grande festa nas redondezas da estação, logo após sua inauguração. Nas redes sociais, publicou um vídeo da celebração.

A Estação SÃO PAULO MORUMBI é uma vitória para a população. Ignorância é comparar o atual momento do SPFC com a ação feita pela Torcida hoje. Só quem dormiu nos corredores da avenida Francisco Morato,jogos às 22:00hrs sabe o que eu estou falando pic.twitter.com/9bmC8Wymk6 — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 27 de outubro de 2018

Na legenda, a Independente ressaltou a importância de usar o metrô para ir e voltar do estádio. Antes, a estação mais próxima ao Morumbi era a do Butantã, o que muitas vezes dificultava o acesso e o retorno da torcida em dias de jogo.

“A Estação São Paulo-Morumbi é uma vitória para a população. Ignorância é comparar o atual momento do SPFC com a ação feita pela Torcida hoje. Só quem dormiu nos corredores da avenida Francisco Morato, após os jogos às 22:00h, sabe o que eu estou falando”, publicou.

A São Paulo-Morumbi está localizada no cruzamento da Avenida Professor Francisco Morato com a Jorge João Saad, a cerca de 15 minutos, a pé, do Estádio Cícero Pompeu de Toledo.