Organizada do São Paulo faz ‘cortejo fúnebre’ e não entra no Morumbi

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, realizou um protesto contra os gestores do clube, tanto da atual administração quanto de mandatos passados, e cobrou mudança de postura dos jogadores da equipe na tarde desse domingo, pouco antes da partida contra o Red Bull Brasil, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Apesar dos pontos em disputa definirem em qual posição o São Paulo vai chegar às quartas de final, quando enfrentará o São Caetano, os torcedores organizados avisaram de antemão que após dar uma volta completa no estádio do Morumbi, nenhum deles daria as caras na arquibancada para apoiar o time.

A manifestação pacífica contou com cerca de 200 pessoas, segundo a Polícia Militar e teve como ‘tema’ um cortejo fúnebre. Os torcedores vestiram roupas pretas, fizeram silêncio sepulcral durante todo o tempo, e deixaram apenas uma batida instrumental ritmada de um surdo.

Faixas pediam o “São Paulo de volta”, protestavam contra “corrupção”, alertavam para um “São Paulo na UTI” e também reforçavam a idolatria por Rogério Ceni, demitido no meio da temporada passada: “Mito é ídolo”.

Cruzes de madeira também eram empunhadas pelos uniformizados e caixões carregavam fotos de dirigentes como o presidente Leco, o ex-mandatário Carlos Miguel Aidar e outros diretores da atual e da antiga administração.

A Independente também explicou que, apesar de preferir um “técnico brasileiro linha dura”, vai passar todo apoio a Diego Aguirre, contratado nesse domingo para o lugar de Dorival Júnior, claro, sem deixar de cobrar por resultados.