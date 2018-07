Ônibus do Corinthians é apedrejado por torcida do São Paulo no Morumbi

A delegação do Corinthians foi recebida de forma hostil para o Majestoso da noite deste sábado, no Morumbi. O ônibus que levava jogadores e membros da comissão técnica do time alvinegro foi alvejado por torcedores do São Paulo na chegada ao estádio. Não houve feridos.

O veículo deixou o hotel às 18h35 (de Brasília) e chegou ao Morumbi por volta das 19h55 – o jogo tem início às 21 horas -, cerca de 25 minutos depois de o ônibus do Tricolor passar pelo portão principal, que dá acesso à Praça Roberto Gomes Pedrosa.

Apenas parte dos torcedores que festejaram a chegada do ônibus do São Paulo foi dispersada pela Polícia Militar. Muitos ficaram em frente ao estádio para esperar a vinda da delegação corintiana.

Gradis foram colocados nas calçadas para impedir a aproximação dos torcedores. A proteção, contudo, foi insuficiente quando os tricolores arremessaram copos de cerveja e pedras em direção ao ônibus alvinegro, que chegou em alta velocidade.

Quando o veículo estacionou na garagem do Morumbi, foi possível ver a janela do lado esquerdo trincada e molhada de cerveja. De acordo com a assessoria do Corinthians, foram arremessadas cerca de nove pedras.

A cena, no entanto, não é novidade no Majestoso. No último clássico entre as equipes no Morumbi, em 25 de março, pelas semifinais do Campeonato Paulista, o ônibus do Corinthians também foi apedrejado.

O São Paulo chega para o Majestoso desta noite como segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Já o Corinthians ocupa a oitava posição, com 19.