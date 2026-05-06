O'Higgins x São Paulo: confira onde assistir ao duelo da Sul-Americana

O São Paulo visita o O'Higgins nesta quinta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, no Chile.
Onde assistir ao vivo?
- TV: ESPN (fechado)
- Pay-per-view: Disney+ (pago)
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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Como chegam as equipes
No primeiro jogo do returno do grupo na Copa Sul-Americana, O'Higgins e São Paulo disputam a liderança da chave.
Nas três primeiras rodadas, o O'Higgins venceu duas partidas e perdeu uma, somando seis pontos — um a menos que o São Paulo, que conquistou duas vitórias e um empate.
O Tricolor lidera o grupo com sete pontos, seguido pelo O'Higgins, com seis. Na sequência aparecem o Millonarios, com quatro, e o Boston River, ainda sem pontuar.
Apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final da competição. Já os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros colocados de seus grupos na Copa Libertadores da América.
Arbitragem
- Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG).
- Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG).
- VAR: German Delfino (ARG).