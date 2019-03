Novo esquema do São Paulo gera inédita solidez defensiva no ano

Implementado por Vagner Mancini, o esquema com três zagueiros trouxe uma inédita solidez defensiva ao São Paulo na temporada. Pela primeira vez no ano, o time tricolor não sofreu gols por duas partidas consecutivas.

Curiosamente, a marca coincide com a novidade introduzida pelo técnico interino. Com Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves na formação titular, a equipe passou incólume nos últimos dois jogos disputados, diante do Red Bull Brasil (0x0) e Bragantino (2×0), pelo Campeonato Paulista.

Neste ano, o São Paulo só não sofreu gols em cinco dos 13 jogos disputados. Além dos resultados acima, isso aconteceu nas vitórias sobre Novorizontino (3×0) e São Bento (1×0), e no empate com o Talleres (0x0). Nas oito partidas restantes, a equipe foi vazada 15 vezes.

Antes de o novo sistema ser implantado, o Tricolor jogava em um 4-3-3, com Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins (ou Bruno Alves) e Reinaldo na linha defensiva. Agora, o jovem volante Luan fica à frente dos três zagueiros, com Igor Vinícius e Léo de alas – Reinaldo se recupera de lesão na coxa esquerda.

A última vez que o São Paulo havia ficado dois jogos seguidos sem sofrer gol foi em outubro do ano passado. Na ocasião, o time então dirigido por Diego Aguirre não foi vazado nos confrontos com Atlético-PR (0x0) e Vitória (1×0), pelo Campeonato Brasileiro.

No último domingo, contudo, o São Paulo só construiu seu triunfo diante do Bragantino quando se desfez do 3-4-3. Com a saída de Bruno Alves para a entrada de Diego Souza, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda. Após a partida, Vagner Mancini despistou sobre a possibilidade de mudar de esquema.

“É muito cedo que a gente estipule que sistema a gente vai usar. O mais importante é viver esse bom momento, devolver ao atleta um pouco de tranquilidade, ao torcedor que quer ver esse time jogando como viu no final do segundo tempo. Para isso, temos que fazer os ajustes naturais”, disse.

De volta à liderança do Grupo D do Paulistão, o São Paulo tentará estender essa marca de invencibilidade defensiva a partir das 21 horas (de Brasília) do próximo sábado, quando enfrenta a Ferroviária, no Pacaembu, pela 10ª rodada do Estadual.