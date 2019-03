Nenê volta a treinar normalmente e deve ser opção para semifinal

Nenê voltou a treinar normalmente com o elenco nesta quinta-feira. Na reapresentação do São Paulo após o time garantir a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, o camisa 10 não demonstrou qualquer limitação e parece completamente recuperado do trauma no joelho direito que o tirou dos últimos compromissos da equipe.

Voltando a trabalhar no período da tarde, o São Paulo fez uma atividade em campo reduzido com os reservas contra o Ituano e aqueles que entraram no decorrer da partida. Como Nenê não havia sido relacionado para as quartas de final, ele participou do treino e sinalizou que deve pintar como novidade no banco do Tricolor no próximo sábado.

O zagueiro Arboleda, que retornou dos EUA, onde a seleção equatoriana disputou amistosos nessa última data Fifa, trabalhou nas dependências internas do CT da Barra Funda ao lado dos titulares da partida em Itu.

Antony, que também se limitou a exercícios na academia, apareceu na área da imprensa para interagir com a pequena Larissa, torcedora símbolo do título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A ilustre são-paulina, inclusive, fez questão de entregar um desenho que fez especialmente ao atacante que vem sendo o destaque do time de Vagner Mancini.

Já o atacante Gonzalo Carneiro e o zagueiro Walce, promovido ao profissional após a disputa do Sul-Americano sub-20, fizeram um trabalho à parte com os preparadores físicos do São Paulo. Primeiro a dupla deu algumas voltas ao redor do campo e, posteriormente, participou de um treino com bola em um campo anexo.

O elenco tricolor volta a trabalhar nesta sexta-feira, em atividade fechada à imprensa. O treinamento será o último do São Paulo antes do primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras, marcado para sábado, às 18h (de Brasília), no estádio do Morumbi.