Nenê treina, mas Bruno Peres fica no Reffis e preocupa para o San-São

Com os retornos de Nenê e Luan, o São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira visando ao clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Por outro lado, Bruno Peres não apareceu em campo, aumentando as dúvidas sobre a possibilidade de atuar no duelo de domingo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do time na temporada com 12 gols, Nenê não se reapresentou com o grupo na última terça em função de um procedimento odontológico. Nesta manhã, contudo, o camisa 10 trabalhou normalmente e disputará o San-São.

Já o jovem volante Luan voltou a ficar à disposição após defender a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos no México. O garoto de 19 anos, que desfalcou a equipe nos jogos contra Atlético-MG e Bahia, deverá ser opção no banco de reservas durante o clássico.

Neste segundo treino preparatório para o clássico, a imprensa pôde acompanhar apenas a parte do aquecimento. Nesse período, além dos retornos de Nenê e Luan, foi possível notar a ausência de Bruno Peres, que ficou em tratamento no Reffis.

No clube, a presença do lateral direito no San-São é vista como improvável. Ele se recupera de um estiramento no adutor da coxa direita, sofrido durante o embate com o Fluminense. A situação é preocupante porque Régis, seu substituto natural, está suspenso da partida de domingo pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, a tendência é que Araruna, recuperado de uma tendinite no calcâneo esquerdo, atue na lateral direita. Hudson também é uma opção, já que ocupou aquele setor em determinados momentos diante do Bahia, no último sábado.

Vice-líder do Brasileirão com 49 pontos, o São Paulo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Na atividade, que será totalmente fechada à imprensa, espera-se o retorno de Arboleda, que estava a serviço da seleção equatoriana.