Nenê exalta trabalho de Jardine após vitória: “Não sabíamos por onde ir”

Nenê voltou a brilhar com a camisa do São Paulo neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbi. Bastante participativo e protagonista de algumas das melhoras chances do Tricolor no jogo, o camisa 10 exaltou o trabalho de André Jardine, o grande responsável pela melhora da equipe no setor ofensivo, segundo ele.

“Tivemos pouco tempo de trabalho, mas Jardine conversou bastante com a gente, sabia o que o time podia render, soube posicionar a gente quando estávamos com a bola. Ofensivamente não sabíamos muito por onde ir e hoje já tivemos um grande avanço nesse quesito”, afirmou Nenê.

“Soubemos impor nosso ritmo, tivemos paciência na hora certa e chances de ampliar o resultado. Fico feliz pela vitória consistente, mas o mais importante foram os três pontos”, completou o camisa 10.

Quem também comentou sobre a importância do resultado foi o zagueiro Bruno Alves. Depois de empatar os três últimos jogos no Brasileirão, o São Paulo voltou a vencer neste domingo e segue firme na briga por uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores com o Grêmio.

“Iniciamos bem o primeiro turno, mas a gente deixou cair, infelizmente, no segundo. Lutamos até o fim, mas, infelizmente, não deu o título. Agora é buscar essa Libertadores, queremos a vaga direta, então vamos lutar até o fim por ela“, concluiu o zagueiro são-paulino.