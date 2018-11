Nenê deixa Morumbi sozinho, com pressa e calado; Aguirre minimiza

Nenê escancarou o clima ruim que envolve o São Paulo nessa reta final de temporada. Depois de iniciar mais uma partida no banco de reservas e sequer entrar no segundo tempo, contra o Flamengo, o experiente jogador resolveu deixar o estádio do Morumbi, sozinho, com pressa, cerca de cinco minutos após o apito final.

O camisa 10 chegou no vestiário, pegou suas coisas e foi embora. Os jogadores são-paulinos jantaram antes de deixar o local, mas, como Nenê não teve desgaste físico, em teoria, ele não precisaria se alimentar com seus companheiros nesse domingo.

Os profissionais da imprensa que estavam na zona mista do estádio presenciaram a escapada de Nenê, a passos largos, de cabeça baixa e feição emburrada. O jogador não cogitou falar com nenhum jornalista.

Diego Aguirre foi questionado pouco depois, em entrevista coletiva, e tentou não se estender sobre o assunto.

“Não aconteceu nada. Ele saiu rápido, mas, normal. Todos os jogadores que não jogaram, ele também, jogadores que são muito competitivos, é normal… Nada para falar disso”, afirmou o técnico uruguaio.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Creio que a questão de ele ter saído rápido é porque amanhã é dia de folga, e folga cada um tem livre arbítrio para fazer o que bem quiser. Claro que a gente quer ver o Nenê bem, é um cara de grupo. A gente quer ver ele feliz, porque feliz ele pode ajudar a gente”, contemporizou Diego Souza.

“Jogador que não joga às vezes sai um pouco mais rápido. Mas não tem problema nenhum. Ele é um jogador experiente, sabe das suas obrigações”, opinou Edimar, escolhido para entrar na vaga de Carneiro.

“Nenê está no direito dele. Foi pra casa, porque amanhã está de folga, normal. Ninguém gosta de ficar no banco, ninguém gosta de não entrar nos jogos. Nenê está trabalhando, nos ajudando no dia a dia, sempre na resenha com a gente. Normal ele sair chateado porque não entrou”, concluiu Reinaldo.