Nenê aponta liderança para justificar dificuldades no 2º turno

Foi dos pés de Nenê que saiu o gol do São Paulo neste sábado, contra o América-MG, no Morumbi. Após o frustrante empate diante de mais de 45 mil tricolores, o camisa 10 falou com a imprensa e apontou o fato de o time estar na liderança como justificativa para as dificuldades que vem enfrentando neste segundo turno.

“São coisas que fazem parte, dificuldades que os adversários impõem. Como nós estamos na ponta, sempre há uma motivação a mais de fazer o resultado contra a gente, e a dificuldade aumenta. Eles jogam muito mais defensivamente, esperando só o contra-ataque”, afirmou.

Apesar de ter marcado somente cinco gols neste segundo turno, Nenê não enxerga uma queda de desempenho na equipe do São Paulo. Para ele, o que vem impedindo a construção de novos bons resultados para o Tricolor são mesmo os adversários.

“Não digo queda de produção, mas a dificuldade maior no segundo turno é evidente. Não estivemos em nosso melhor nível, hoje fomos um pouco mais ofensivos, jogando em casa, tentamos buscar o segundo gol e acabou ficando um gosto de derrota para a gente”, prosseguiu.

“Temos que corrigir algumas coisas, essa oscilação é porque é muito equilibrado o campeonato. É difícil para nós, é difícil para os outros que estão ali na briga. Temos que ter a cabeça boa, mas não podemos aceitar certas situações. Agora é tentar corrigir o que a gente está com dificuldade”, concluiu Nenê.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com