Nenê anuncia chegada do lateral Bruno Peres ao São Paulo

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais tricolores, o São Paulo anunciou a contratação do lateral direito Bruno Peres à equipe. Nesta quinta-feira, o clube produziu um vídeo em que o meia Nenê, um dos principais destaques do time, anunciasse a chegada do jogador.

“E aí, rapaziada. Estamos indo para o treino, mas tem uma fonte aí… já conto para vocês, mas não falem para ninguém. Já fechou hein, depois falo para vocês”, contou o atleta no início do vídeo. Após a duração da produção, Nenê olhou para a câmera e fez a revelação.

“Agora vou falar: o Bruno Peres é nosso. Mas não falem nada, nem saiu no site ainda”, relatou o meia, aos risos e em clima de descontração.

O lateral direito Bruno Peres foi revelado no Audax e ganhou atenção dos torcedores do futebol nacional em 2012, quando deu início a sua passagem pelo Santos, clube em que permaneceu até o ano de 2014.

Depois disso, o atleta brasileiro foi contratado pelo futebol italiano, para atuar no Torino. Com boas atuações, chamou a atenção da Roma, que inicialmente levou Bruno Peres por empréstimo, para depois contratá-lo em definitivo.