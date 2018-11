Não é só a vaga direta: São Paulo busca alavancar receita com G4

Para o São Paulo, o que se coloca em jogo nesta reta final de temporada vai além de uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019. Em busca de um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Tricolor também almeja arrecadar mais com a premiação destinada aos primeiros colocados da competição nacional.

A três rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo ocupa a quinta posição, com os mesmos 62 pontos do Grêmio, mas fica atrás dos gaúchos por ter uma vitória a menos. Palmeiras (74), Flamengo (69) e Internacional (65) figuram por enquanto no pódio.

Os comandados de André Jardine, portanto, têm chances de terminar até em segundo lugar, o que lhe daria uma receita de R$ 11.373.030,00. O terceiro colocado, por sua vez, irá faturar R$ 7.759.170,00, ao passo que o quarto melhor time será premiado com R$ 5.633.370,00.

Se terminar na posição atual, o que é garantido com um empate, o São Paulo receberá da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) R$ 4.092.165,00 – ou seja, R$ 1.541.205,00 a menos que o quarto colocado, atualmente o Grêmio, concorrente mais viável de ser ultrapassado no momento. Só os clubes rebaixados não são premiados ao término da competição.

No Morumbi, espera-se que a equipe consiga uma classificação final que lhe recompense com uma premiação considerável. A verba, inclusive, pode ser utilizada na contratação de reforços para a próxima temporada. O clube deve ir atrás de um goleiro, um meia, um lateral direito e um atacante de beirada de campo.

Já classificado para a pré-Libertadores, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), para enfrentar o Vasco, em São Januário. Na sequência, o time encerra sua participação no torneio contra Sport (casa) e Chapecoense (fora).

Veja a premiação destinada aos 17 mais bem classificados do Brasileiro 2018:

1º: R$ 18.069.300,00

2º: R$ 11.373.030,00

3º: R$ 7.759.170,00

4º: R$ 5.633.370,00

5º: R$ 4.092.165,00

6º: R$ 2.763.540,00

7º: R$ 2.391.525,00

8º: R$ 2.072.655,00

9º: R$ 1.806.930,00

10º: R$ 1.594.350,00

11º: R$ 1.381.770,00

12º: R$ 1.222.335,00

13º: R$ 1.062.900,00

14º: R$ 956.610,00

15º: R$ 850.320,00

16º: R$ 744.030,00