Não é só Régis. São Paulo monitora destaques do Paulistão

O São Paulo já contratou seis reforços para a temporada 2018, mas ainda não fechou seu elenco. O momento instável da equipe já gera cobranças, pressão em cima de Dorival Júnior e também expõe algumas carências do time. Por isso, o treinador está trabalhando junto à diretoria de futebol para encontrar algumas soluções no mercado. E o Campeonato Paulista é a principal fonte de pesquisa.

O lateral direito do São Bento, Régis, interessa, sim, ao Tricolor do Morumbi, conforme publicou o globoesporte.com e confirmou a Gazeta Esportiva, mas não está sozinho nessa lista. A reportagem apurou que o radar são-paulino está monitorando todos os atletas que têm se destacado nessas rodadas iniciais do Estadual.

Internamente, as reuniões entre a comissão técnica e os dirigentes do São Paulo estão sendo usadas para que nomes sejam levantados e analisados, seja pelo desempenho, pela função em campo ou pela viabilidade de uma eventual contratação. Nenhum contato com nenhum jogador foi feito até agora, mas a tendência é que as intenções migrem para as negociações, de fato, em março.

Caso o clube do Morumbi efetue realmente a contratação de algum jogador oriundo deste monitoramento, a chegada do atleta só aconteceria após o término da participação do São Paulo no Paulistão. Até por isso, não há muita pressa nesse momento.

No caso de Régis, o jogador de 28 anos chamou atenção logo na primeira rodada, quando deu muito trabalho ao próprio São Paulo. Na ocasião, o São Bento venceu por 2 a 0 e Régis foi o responsável pela assistência no primeiro gol do jogo, marcado por Cavalo, depois de um belo drible em Maicosuel.

Éder Militão, que é zagueiro de origem, tem sido o escolhido para a função de lateral direito do time. Bruno é opção. Victor Ferraz, indicado por Dorival Júnior, esteve perto de um acerto, mas as tratativas esfriaram depois da pedida dos dirigentes santistas para a liberação do jogador.

Neste ano, o São Paulo já contratou o goleiro Jean (Bahia), o meia-atacante Diego Souza (Sport), o zagueiro Anderson Martins (Vasco), o meia Nenê (Vasco), o centroavante Tréllez (Vitória) e o meia-atacante Valdívia (Internacional).

