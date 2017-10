Na Europa, Ceni vai a treino do Tottenham com seu antigo auxiliar

O técnico Rogério Ceni segue aproveitando o seu tempo livre após ser demitido do São Paulo para ampliar seu conhecimento como treinador de futebol. Nesta quinta-feira, o ex-goleiro e o francês Charles Hembert, membro da sua comissão técnica no período em que esteve à frente do Tricolor, acompanharam o treinamento do Tottenham, em Londres.

De volta à Europa para seguir com o curso de treinador, Ceni posou para uma foto ao lado de Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, e sua comissão técnica. O registro foi publicado por Charles em uma de suas redes sociais, enquanto o ídolo tricolor anda evitando se expor desde a sua saída do Morumbi.

“Muito aprendizado hoje com Mauricio Pochettino”, escreveu Charles Hembert em sua postagem.

A lot of learning today with Mauricio Pochettino 🇦🇷. #tottenham #tottenhamhotspur #spurs #whitehartlane #COYS #thfc Uma publicação compartilhada por Charles Hembert (@charles_hembert) em Set 28, 2017 às 8:48 PDT

Além do Tottenham, Rogério Ceni também visitou, na semana passada, o Lille, clube francês atualmente comandado por Marcelo Bielsa. O ex-goleiro, inclusive, pôde reencontrar Thiago Mendes e Luiz Araújo, seus titulares no período em que esteve à beira do campo.