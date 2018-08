Na cola do Flamengo, São Paulo conhece datas dos primeiros jogos do returno

Nesta terça-feira, a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou de forma oficial as datas detalhadas das três primeiras rodadas do returno do Campeonato Brasileiro. Dois pontos atrás do Flamengo, o São Paulo terá pela frente duelos contra Paraná, Ceará e Fluminense, respectivamente, e entrará em campo em dois desses confrontos sem saber o resultado do rival Rubro-Negro na rodada.

O primeiro jogo do time comandado por Diego Aguirre pelo segundo turno da competição nacional será dia 22 de agosto (quarta-feira), às 19h30, no Estádio Durival Britto, contra os parananenses, que lutam contra o rebaixamento. Por essa mesma rodada, o Flamengo entra em campo apenas no dia seguinte (23), também às 19h30 (de Brasília), diante do Vitória no Maracanã.

Já na 20ª rodada, os dois primeiros colocados depois dos 16 primeiros jogos entrarão em campo no mesmo dia, porém, em horários diferentes. Às 11h, o São Paulo mede forças com o Ceará em pleno Morumbi, enquanto o Rubro-Negro carioca fará seu duelo apenas horas depois, às 16h, contra o América Mineiro na Arena Independência, em Minas Gerais.

A última rodada divulgada detalhadamente pela Confederação Brasileira de Futebol foi a 21ª, que acontecerá nos dias 1º e dois de setembro. Nesta, é o Flamengo quem entra em campo sem saber qual será o desempenho de seu rival direto e mais próximo, até então, pela liderança do Brasileirão. Enquanto os comandados de Mauricio Barbieri dão início as partidas do domingo, atuando contra o Ceará, no Rio de Janeiro, às 11h (de Brasília), o São Paulo entra em campo às 16h, novamente no Morumbi, contra o Fluminense.

Antes dessas partidas pelo segundo turno, entretanto, ambos os times ainda terão mais três compromissos pela primeira metade da competição nacional, a começar pelo próximo fim de semana, quando o Flamengo enfrenta o Grêmio, no sábado, em Porto Alegre, e o São Paulo terá pela frente, no domingo, o Vasco da Gama no Morumbi.

Confira os próximos seis jogos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro:

17ª rodada – 05/08 (domingo), às 16h, no Morumbi – São Paulo x Vasco da Gama

18ª rodada – 12/08 (domingo), às 16h, na Ilha do Retiro – Sport x São Paulo

19ª rodada – 19/08 (domingo), às 19h, no Morumbi – São Paulo x Chapecoense

20ª rodada – 22/08 (quarta-feira), às 19h30, no Durival Britto – Paraná x São Paulo

21ª rodada – 26/08 (domingo), às 11h, no Morumbi – São Paulo x Ceará

22ª rodada – 02/09 (domingo), às 16h, no Morumbi – São Paulo x Fluminense

