Muricy Ramalho recorda cabelão e foto com o amigo Serginho Chulapa

Ídolo da torcida são-paulina, Muricy Ramalho usou suas redes sociais para um momento saudosista. Nesta sexta-feira, o ex-técnico e antigo meio-campista publicou uma foto muito antiga, em que aparece com o cabelo cumprido e ao lado de Serginho Chulapa.

“Serginho Chulapa, um dos melhores amigos que o futebol me deu”, declarou o atual comentarista do canal Sportv.

A dupla deixou saudades no São Paulo na década de 70. Muricy e Serginho participaram, inclusive, da conquista do Campeonato Brasileiro de 1977, o primeiro título nacional da equipe do Morumbi.