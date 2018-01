Muller crê que São Paulo tem obrigação de ganhar o Paulistão

O São Paulo tem obrigação de conquistar o Campeonato Paulista de 2018. Pelo menos é esse o pensamento de Muller, ex-atacante do São Paulo que conquistou nada mais, nada menos que duas Libertadores, dois Mundiais, dois Brasileiros e quatro Paulistas defendendo o manto tricolor. Sem erguer a taça do estadual desde 2005, o clube do Morumbi estreará na competição, nesta quarta-feira, contra o São Bento, em Sorocaba, aparentemente mais pressionado do que nunca.

“Sem dúvida nenhuma é obrigação, time grande tem que vencer o Campeonato Paulista. O nível do Campeonato Paulista é muito bom, difícil. O São Paulo vai ter muitas dificuldades para vencer o Paulistão, mas é claro que também depende muito da força de vontade de cada jogador. Como time grande, o São Paulo pelo menos um título por ano tem que ganhar”, afirmou Muller, atual comentarista do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Pesa a favor do São Paulo o fato de Corinthians, Palmeiras e Santos terem de conciliar a disputa do Paulistão com outros campeonatos mais importantes, como a Copa Libertadores. O Tricolor é o único grande clube do estado que não se classificou para o torneio continental, entretanto, Muller acredita que mesmo com os clubes dividindo o foco entre as competições, Dorival Jr e seus comandados terão forte concorrência pelo título.

“O Palmeiras se reforçou muito bem, o Corinthians tem um time formado e o Santos está em reformulação, assim como o São Paulo. Então, eu acho que a briga vai ser com os grandes. No Paulistão há jogos com equipes do interior que vêm voando, eles se preparam desde novembro”, prosseguiu.

Já em relação às peças que o São Paulo terá à disposição nesta temporada, o ex-atacante e ídolo do clube se mostrou otimista, mas também cauteloso em relação às condições físicas de Diego Souza, que já brigou com a balança algumas vezes durante a sua carreira.

“O Anderson Martins já vinha jogando bem no Vasco, o Diego Souza tem que esperar um pouco. O Diego demora muito para pegar sua forma física ideal. É um bom jogador tecnicamente, mas no São Paulo é uma outra realidade. No Sport tinha um esquema de jogo bem definido para ele, e ele foi muito bem. Agora, no São Paulo é totalmente diferente, é um outro estado, outro time, outro tudo. Acho que ele vai ter que se adaptar ao esquema do Dorival Jr e claro que isso leva um pouco de tempo”, concluiu.