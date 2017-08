Muita posse e poucos gols: Dorival sinaliza com mudanças no São Paulo

O São Paulo de Dorival Júnior sofre com os mesmos problemas do São Paulo de Rogério Ceni, demitido há pouco mais de um mês: muita posse de bola e poucos gols. Foi nesse contexto em que ocorreu a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último domingo, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo atuando como visitante, o Tricolor paulista teve a bola em seus pés por 62% do tempo da partida. No entanto, principalmente no segundo tempo, isso não resultou em criação de jogadas, tampouco em gols.

Tanto é que, na única vez em que balançou as redes adversárias, o São Paulo se aproveitou de um pênalti infantilmente cometido pelo goleiro Jean. Ciente dessa dificuldade, o técnico Dorival Júnior planeja focar nesse problema no decorrer dos treinos desta semana.

“É o que temos que melhorar. É justamente o passe final, as movimentações para as infiltrações. Você monta o seu time em cima da equipe adversária, pressiona, mas a efetividade está faltando. Temos que corrigir isso para aproveitar a posse estabelecida ao longo de praticamente todos os jogos desde que chegamos”, analisou o treinador, em entrevista coletiva, após a partida.

Isso vem se refletindo nas atuações do principal atacante do time, Lucas Pratto. O argentino já não marca há quatro jogos e vem tendo poucas oportunidades de chutar a gol. “Às vezes, temos mais posse, até melhores oportunidades, mas futebol é resultado. Infelizmente, temos tomado um ou dois gols por jogo. Temos que corrigir isso e as finalizações”, atestou o centroavante, artilheiro do time na temporada, com 12 gols.

Apesar da maior posse de bola (68% a 32%) e de ter trocado mais passes (513 a 246), o São Paulo teve o mesmo número de finalizações que o Bahia: nove no total. Diante desse cenário, Dorival já admite fazer mudanças na equipe, algo que pouco fez desde que chegou.

Em Salvador, por exemplo, o técnico são-paulino promoveu duas mudanças no time titular. Mas por motivos de força maior. Na zaga, o suspenso Rodrigo Caio deu lugar a Éder Militão. Na lateral direita, Bruno, com dores nas costas, foi cortado para a entrada de Araruna.

“Você vai dando tempo para que a confiança volte, para que o grupo adquira uma consistência maior. É natural que se comece a procurar opções. Vamos pensar em situações para melhorar nossa equipe de um turno para o outro”, afirmou.

Com o resultado, o São Paulo estacionou no 17º lugar, com 19 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. A equipe folgará nesta segunda-feira e iniciará na terça à tarde a preparação para o duelo com o Cruzeiro, marcado para domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, onde Dorival espera ver casa cheia mais uma vez.

“Tem que ser assim. Estamos fazendo o nosso melhor pelo torcedor, ele sabe disso. Prova disso é o número de torcedores no Morumbi, e a reação da torcida mesmo na derrota”, disse, referindo-se ao revés por 2 a 1 para o Coritiba, na última quinta-feira, quando o São Paulo bateu o recorde de público do Brasileirão, com 53.635 pagantes.