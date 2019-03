Milton Cruz diz que ciúme de Leco foi a causa de sua saída do São Paulo

Após mais de 22 anos de trabalhos no São Paulo, Milton Cruz foi demitido em março de 2016 na gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o profissional disse que sua saída do clube ocorreu por ciúme do presidente.

“O Leco foi uma pessoa que me prejudicou no clube por ciúme, porque eu tinha uma amizade muito grande com o Abílio Diniz. Para mim o Leco é uma pessoa indiferente”, disse Milton Cruz, no último domingo.

Como técnico interino do São Paulo, Milton obteve 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas em 43 jogos. Como jogador, foram 55 jogos, com 28 triunfos, 17 empates, 10 reveses e 27 gols. O ex-atacante assegura que sua influência no Tricolor incomodava Leco, que o demitiu quatro meses depois de assumir a presidência do clube.

“As pessoas no clube confiavam em mim, e isso causou um ciúme muito grande no Leco. O Juvenal [Juvêncio] sempre falava: ‘É o Milton que entende de jogador’. O Leco me prejudicou me tirando, mas tudo bem, vida que segue. Mas eu fiquei sentido pela forma como fui tirado”, lamentou Milton.

“Ninguém tinha coragem de falar comigo. Um dia o Luiz Cunha [então diretor de futebol] me chamou. E ele ficou só me elogiando, pensei que iria ganhar um aumento, mas ele acabou falando que ia fazer uma reformulação e que eu não estava nos planos”, explicou.

Após sair do São Paulo, Milton Cruz iniciou sua carreira de técnico em 2017, quando assumiu o Náutico. No ano seguinte, foi campeão pela primeira vez como treinador ao levar o Figueirense ao título do Campeonato Catarinense.

Seu trabalho mais recente foi no Sport, clube no qual trabalhou por apenas sete partidas. Com quatro vitórias e três derrotas, foi demitido após a eliminação para a Tombense na Copa do Brasil. Questionado se um dia voltaria ao São Paulo, Milton não titubeou.

“Lógico, não fechei as portas. As portas do São Paulo estão abertas para mim. Não saí brigado com ninguém, tirando o Leco. Tenho grandes amigos lá, padrinhos de casamento. Se houvesse o convite, não teria problema nenhum”, concluiu.