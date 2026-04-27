Millonarios x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O São Paulo volta a campo nesta terça-feira, desta vez, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor visita o Millonarios às 12h30 (de Brasília), na Colômbia, no Estádio Nemesio Camacho El Campín.

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6️⃣6️⃣ vezes Luciano! O camisa 🔟 é o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história do Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/NwyTaJYsgB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2026

Como chegam as equipes

Apesar da vitória sobre o Tolima na última quinta-feira, pelo Campeonato Colombiano, o Millonarios vive um momento irregular. A equipe é apenas a décima colocada no torneio local e conquistou apenas um triunfo em suas últimas cinco partidas pela competição. Já pela Sul-Americana, os colombianos perderam para o O'Higgins na estreia e superaram o Boston River na última rodada, ficando com o terceiro lugar do grupo C, com três pontos.

Por sua vez, o São Paulo também vem de um resultado positivo após vencer o Mirassol no último sábado, resultado que deu uma sobrevida ao técnico Roger Machado, que enfrenta uma forte pressão da torcida. O triunfo garantiu a permanência do Tricolor no G5 do Brasileirão ao alcançar 23 pontos, na quarta colocação. Na Sul-Americana, a equipe paulista é líder da chave com seis pontos e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio.

Para enfrentar o Millonarios, o São Paulo não poderá contar com Marcos Antônio, Ferreirinha e Pablo Maia, todos entregues ao departamento médico. Por outro lado, Roger Machado vive a expectativa de ter Lucas de volta, já que o meia está em fase de transição física.

Arbitragem

Não divulgado.