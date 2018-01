Membros da comissão de Tite acompanham D. Souza e R. Caio

Nesta terça-feira, o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Matheus Bachi, e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que fazem parte da comissão técnica do comandante Tite, foram até o CT do São Paulo, na Barra Funda, para acompanhar a sessão de treinamentos de Diego Souza e Rodrigo Caio.

A visita se deu para a realização de um trabalho de monitoramento do staff do treinador brasileiro, que ainda observa atentamente os jogadores que são postulantes a uma vaga entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo deste ano.

Após serem recebidos pelo técnico Dorival Júnior e o coordenador de futebol Ricardo Rocha, o auxiliar e o preparador assistiram ao treinamento do Tricolor, que finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Depois da sessão de treino tático, tanto Diego Souza quanto Rodrigo Caio conversaram diretamente com os membros da comissão técnica de Tite.

Os dois jogadores do São Paulo sonham estar entre os convocados da Seleção para a disputa do Mundial da Rússia. Enquanto Diego Souza esteve presente nas últimas duas chamadas de Tite, contra o Japão e a Inglaterra, Rodrigo Caio não é lembrado desde a última rodada das Eliminatórias.