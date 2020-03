Mau momento faz Volpi ligar alerta: “Não podemos transformar nosso ambiente”

Tiago Volpi ligou o alerta no São Paulo após a segunda derrota consecutiva. Tido como um dos líderes do elenco, o goleiro salientou a importância de os atletas não se deixarem levar pelas críticas recebidas após uma partida apática contra o Botafogo-SP antes do confronto decisivo com a LDU, quarta-feira, no Morumbi, pela Libertadores.

“Poderíamos ter tido um número de pontos maior do que temos [no Paulista], mas o que nos deixa tranquilos é que a equipe está no caminho certo. Se o resultado não veio, foi por detalhes”, afirmou Volpi.

“[Contra o Botafogo-SP] A equipe produziu algumas coisas boas principalmente no início do primeiro tempo. Não depomos transformar nosso ambiente em uma tempestade, porque temos total ciência do que estamos produzindo”, completou.

Apesar do revés para o Botafogo-SP, o São Paulo segue na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista e dificilmente não se classificará à próxima fase da competição. Já pela Libertadores a realidade é outra. Depois de perder surpreendentemente para o modesto Binacional na estreia, o Tricolor entrará em campo contra a LDU nesta quarta-feira precisando mais do que nunca de um resultado positivo, até porque será um confronto direto por uma das duas vagas às oitavas de final.

“É uma decisão, sem sombra de dúvidas. O formato da Libertadores não te permite vacilar, porque a chance de classificação vai diminuindo cada vez mais. Esperamos o Morumbi lotado na quarta-feira contra a LDU para a gente ganhar e embolar o grupo”, concluiu.

